Olay, Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi 58. Bulvar Caddesi'nde bulunan bir döviz bürosunda dün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, silahlı soyguncu Sercan G., döviz bürosuna girerek yüklü miktarda döviz bozduracağını söyledi. Bu bahaneyle içeride bulunan ofise girmeyi başaran şüpheli, yanında ki tabancayı döviz bürosu çalışanlarına doğrulttu. Sercan G., kasadaki parayı almak için vezneye geçince döviz bürosu çalışanlarıyla arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında şüphelinin silahı 1 el ateş aldı. Olayda yaralanan olmadı.







Yaşanan arbedenin ardından Sercan G., döviz bürosundan çıkarak kaçmaya çalıştı. Cadde esnafı kaçan şüphelinin peşine düşerek bir sokak ileride yakaladı. O sırada olay yerinden geçen devriye ekiplerinden yardım isteyen esnaf, Sercan G.'yi polise teslim etti. Vatandaşlar da o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.







Yaşananların ardından olay yeri inceleme ekipleri döviz bürosunda çalışmalarını gerçekleştirdi. Şüphelinin üstünde yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 3 bin 415 Euro ve 970 Dolar ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.







Soygun girişiminde bulunan kişiyi yakalayan Zahir Bilaki, "Biz buradaydık. Silah sesi duyduk. Sonra baktık Hakan abi adamı tutmuştu. Kaçmaya kalkıştı. Sonra adam kaçtı, ara sokağa girdi. Orda biri montundan tuttu.







Sonra biz gittik. Adamı tuttuk. İçeriye soktuk. Bir şey çalamadı. Elinde bir şey yoktu. O arada buradan polis ve jandarma geçiyordu. Çağırdık. Önce jandarmalar geldi. Sonra polisler de geldi. Adamı alıp götürdüler" diye konuştu.

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