Yol verme kavgasında dubayla saldırdı! O anlar kamerada

Beylikdüzü'nde otomobil sürücüsü, yol verme nedeni ile tartıştığı minibüs şoförüne plastik duba ile saldırdı.
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, 5 Mart Cumartesi akşam saatlerinde Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'nde bulunan bir caddede yaşandı.
Otomobil sürücüsü, o sırada yolcu indiren minibüs şoförü ile yol verme nedeniyle tartıştı. İkili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle otomobilin sürücüsü uzaklaştı. Yol kenarındaki dubayı eline alan sürücü, tekrar minibüse doğru koşmaya başladı.