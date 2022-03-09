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    • Yaşam
    • 09.03.2022 10:36
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    • 09.03.2022 10:36
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    Yol verme kavgasında dubayla saldırdı! O anlar kamerada

    İstanbul Beylikdüzü'nde otomobil sürücüsü, yol verme nedeniyle tartıştığı minibüs şoförüne plastik dubayla saldırdı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

    Yol verme kavgasında dubayla saldırdı! O anlar kamerada

    Beylikdüzü'nde otomobil sürücüsü, yol verme nedeni ile tartıştığı minibüs şoförüne plastik duba ile saldırdı.

    O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, 5 Mart Cumartesi akşam saatlerinde Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'nde bulunan bir caddede yaşandı.

    Otomobil sürücüsü, o sırada yolcu indiren minibüs şoförü ile yol verme nedeniyle tartıştı. İkili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle otomobilin sürücüsü uzaklaştı. Yol kenarındaki dubayı eline alan sürücü, tekrar minibüse doğru koşmaya başladı.

    Dubalı saldırganı gören şoför, minibüsü üzerine sürmeye çalıştı. Araçtan son anda sıyrılan saldırgan, elindeki duba ile minibüse vurdu. Minibüs şoförü aracı ile olay yerinden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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