Yol verme kavgasında dubayla saldırdı! O anlar kamerada

Dubalı saldırganı gören şoför, minibüsü üzerine sürmeye çalıştı. Araçtan son anda sıyrılan saldırgan, elindeki duba ile minibüse vurdu. Minibüs şoförü aracı ile olay yerinden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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