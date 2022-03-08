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    • Yaşam
    • 08.03.2022 14:30
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    • 08.03.2022 14:30
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    Dizi oyuncusu Ayşegül Çınar ve Furkan Çalıkoğlu restoranı savaş alanına çevirmişlerdi! Olayın görüntüleri ortaya çıktı!

    İstanbul Karaköy'deki bir otelin restoranında yüksek sesli konuştuğu gerekçesiyle uyarılan ardından da güvenlik görevlisi tarafından dışarı alınmak istenince olay çıkaran oyuncu Ayşegül Çınar ile sevgilisi Furkan Çalıkoğlu, otele gelen polis ekipleriyle de tartışıp  elinden silahını alma görüntüleri ortaya çıktı.

    Ünlü isim ve sevgilisinin o görüntüleri ortaya çıktı

    İstanbul Karaköy'deki bir otelin restoran kısmında geçtiğimiz haziran ayında meydana gelen olayda, dizi oyuncusu Ayşegül Çınar ve daha önce uyuşturucu konusunda karşı karşıya geldiği sevgilisi Furkan Çalıkoğlu, yüksek sesle konuştukları gerekçesiyle kendilerini mekan dışına almak isteyen otel görevlileri ve ardından polislerle tartışma yaşamıştı.

    Hatta ikili daha da ileri giderek polisin silahını elinden almıştı. Olayın ardından gözaltına alınan ve serbest bırakılan ikiliden Çınar'ın polis memurlarına karşı "Haritadan kendinize yer beğenin" dediği öne sürülmüştü.

    Sabah'ta yer alan habere göre, Polisin elinden silahını alarak tehdit eden Ayşegül Çınar hakkında 6, Furkan Çalıkoğlu hakkında ise 22 yıl 1 aya kadar hapis istenmişti.
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        Haberler Yaşam Dizi oyuncusu Ayşegül Çınar ve Furkan Çalıkoğlu restoranı savaş alanına çevirmişlerdi! Olayın görüntüleri ortaya çıktı!
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