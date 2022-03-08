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    • Yaşam
    • 08.03.2022 12:43
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    • 08.03.2022 12:43
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    Son dakika: Hatay'da yüzlerce denizanası sahile vurdu

    Hatay'da sahile vuran yüzlerce ölü denizanası şaşkınlık yarattı. Çevre sakinlerinden Mahmut Faraç, "Denizanasını ilk defa bu aylarda görüyorum" ifadelerini kullandı.

    Yer Hatay! Yüzlercesi sahile vurdu!

    Hatay'ın Samandağ ilçesinde yüzlerce ölü denizanası sahile vurdu. İlçede bulunan 14 kilometrelik sahil şeridi boyunca kıyıya vuran denizanalarını ilk defa gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.

    "BU AYLARDA İLK DEFA GÖRÜYORUM"
    Çevre sakinlerinden Mahmut Faraç, 50 yıldır Çevlik bölgesinde yaşadığını belirterek, "Denizanasını ilk defa bu aylarda görüyorum. Normalde temmuz ve ağustos aylarında sahile gelir ama bu kadar aşrı ölüm olmazdı.

    Bu ayda ölümler anlaşılmayan bir durum. İlk defa böyle bu durumla karşılaşıyoruz. Yetkililerin bu kadar ölüm yaşandığını araştırması gerekiyor" dedi.

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    Haberler Yaşam Son dakika: Hatay'da yüzlerce denizanası sahile vurdu
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