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    • Yaşam
    • 09.03.2022 00:30
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    • 09.03.2022 00:30
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    Manisa'da korkunç olay! Silahını temizlerken önce kızını sonra da yeğenini vurdu

    Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde akşam saatlerinde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. İddiaya göre evin içinde silahını temizleyen bir kişi kazara önce kızını ardından da yeğenini vurdu. Yaralanan kişiler hastaneye kaldırıldı.

    Silahını temizlerken kızını ve yeğenini vurdu

    Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde iddiaya göre silahını temizleyen bir kişi silahın ateş alması sonucu kızı ve yeğenini vurdu.

    Olay Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Yeniharmandalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.K. tarafından temizliği yapılan ruhsatsız silah ateş aldı. Silahtan çıkan mermiler nedeniyle M.K.'nin kızı Z.D. (23) karnından, yeğeni M.D. (18) ise bacağından yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Manisa Şehir Hastanesine sevk edilirken, karnından yaralanan Z.D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

    Silahı temizleyen M.K. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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    Haberler Yaşam Manisa'da korkunç olay! Silahını temizlerken önce kızını sonra da yeğenini vurdu
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