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    • Yaşam
    • 08.03.2022 23:18
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    • 08.03.2022 23:23
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    Refakatçi gibi hastaneye girdi: Yaralıyı tekrar yaraladı

    İzmir’de akıllara durgunluk veren bir silahlı saldırı olayı yaşandı. Karşıyaka ilçesinde dün silahlı saldırıya uğrayan bir kişi, tedavi gördüğü hastaneye refakatçi gibi giren şahıs tarafından tekrar silahlı saldırıya uğradı.

    Yaralıyı tekrar yaraladı

    İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dün silahlı saldırıya uğrayan bir kişi, tedavi gördüğü hastanede tekrar silahlı saldırıya uğradı.

    Dün saat 20.30 sıralarında Karşıyaka ilçesine bağlı Alaybey Mahallesi 1960. Sokak'ta kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından tabanca ile vurulan İbrahim Toprak (35), tedavi edilmek üzere İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Servisi'ne kaldırıldı.

    REFAKATÇİ GİBİ GİRİP SİLAHLA YARALADI
    Daha önceden aralarında husumet bulduğu öğrenilen A.Ç. (27), bugün saat 17.15 sıralarında ziyaret saatinde refakatçi gibi girdiği hastanede İbrahim Toprak'ı kasığından tabancayla vurdu.

    HAYATİ TEHLİKESİ YOK
    Yaralanan Toprak'a ilk müdahale serviste bulunan sağlık çalışanları tarafından yapıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı, güvenlik gerekçesiyle başka bir hastaneye sevk edildi.

    Öte yandan polis ekipleri, silahlı saldırganı kısa süre içerisinde suç aletiyle kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

        Şüpheli sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldüğü bildirildi.



        HASTANEYE BÖYLE GİRMİŞ
        Öte yandan saldırganın hastaneye refakatçi gibi girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelinin hastaneye Görüntülerde, A.Ç.'nin İbrahim Toprak'ın bulunduğu odaya girdiği ve silahını ateşlediği ve poliklinikten kaçtığı görülüyor.

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