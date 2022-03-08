İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dün silahlı saldırıya uğrayan bir kişi, tedavi gördüğü hastanede tekrar silahlı saldırıya uğradı.

Dün saat 20.30 sıralarında Karşıyaka ilçesine bağlı Alaybey Mahallesi 1960. Sokak'ta kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından tabanca ile vurulan İbrahim Toprak (35), tedavi edilmek üzere İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Servisi'ne kaldırıldı.

REFAKATÇİ GİBİ GİRİP SİLAHLA YARALADI

Daha önceden aralarında husumet bulduğu öğrenilen A.Ç. (27), bugün saat 17.15 sıralarında ziyaret saatinde refakatçi gibi girdiği hastanede İbrahim Toprak'ı kasığından tabancayla vurdu.