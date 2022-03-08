8 Mart 2022 Dünya Kadınlar Günü mesajları! Kadınlar Günü mesajları, resimli ve resimsiz, güzel ve anlamlı, uzun ve kısa sözleri!

Senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum. Kadınlar günün kutlu olsun sevgili annecigim..

Her şeye değer senin sonsuz sevgin. Seni çok arıyorum.. Çok özledim. Kadınlar günün kutlu olsun biricik meleğim.

Güneş yüzlü annem, ellerinden öperim. Kadınlar günün kutlu olsun..

Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın.. Annemsin. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününün Kutlu Olsun..Seni çok seviyorum.

Cumhuriyet ile kazanılmış çağdaş haklar ve özgürlüklerle birlikte, yaşamın her alanında başarıyla yer almış kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum.

8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemleri dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.