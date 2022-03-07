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    • Yaşam
    • 07.03.2022 14:38
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    • 07.03.2022 14:38
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    Tekvando şampiyonası yolunda ölüm! Nadir Özsoy, Semanur Özsoy ve Hüseyin Kaplan'dan acı haber

    Son dakika haberi... Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki kazada hayatını kaybeden 3 kişinin kimlikleri belli oldu. Ölenlerin tekvando şampiyonası için yola çıkan antrenör Nadir Özsoy, tekvandocu kızı Semanur Özsoy ile şampiyonada oğlu yarışan Hüseyin Kaplan olduğu tespit edildi.

    Tekvando şampiyonası yolunda ölüm!

    Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki kazada hayatını kaybeden 3 kişinin kimlikleri belli oldu. Ölenlerin Afyonkarahisar'daki tekvando şampiyonasına gittikleri belirtilen tekvando antrenörü Nadir Özsoy (51), tekvandocu kızı Semanur Özsoy (20) ile şampiyonada oğlu yarışan Hüseyin Kaplan olduğu tespit edildi.



    Cenazeler, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.



    Kazada yaralanan tekvandocu Talha Görkem Sarı'nın ise Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

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    Haberler Yaşam Tekvando şampiyonası yolunda ölüm! Nadir Özsoy, Semanur Özsoy ve Hüseyin Kaplan'dan acı haber
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