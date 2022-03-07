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    • Yaşam
    • 07.03.2022 14:11
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    • 07.03.2022 14:11
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    Kars'ta kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

    Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Akyaka ilçesinin bazı bölgelerinde define bulmak için kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ardından kaçak kazı yapanlara yönelik operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

    Kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

    Kars'ın Akyaka ilçesinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı.

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin bazı bölgelerinde define bulmak için kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

    Ardından kaçak kazı yapanlara yönelik operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

    Ekipler, aynı alanlardaki aramalarda ise kaçak kazıda kullanılan dedektör, kazma, kürek ve elektronik malzemelerden oluşan 37 parça define arama malzemesi ele geçirdi.

    Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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