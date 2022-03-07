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    • Yaşam
    • 07.03.2022 14:44
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    • 07.03.2022 14:44
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    Dehşet veren kaza! Kağıt gibi olan araçtan sağ çıktılar

    Denizli'nin Pamukkale ilçesinde zincirleme trafik kazasında 2 hafriyat kamyonunun arasında kalan otomobilde sıkışan karı koca yaralandı. Çiftin, iki gün önce Almanya’dan Denizli'nin Acıpayam ilçesine tatile geldikleri, Pamukkale ilçesine bağlı Akköy Mahallesi'ndeki yakınlarını ziyaret için yola çıktıkları öğrenildi.

    Kağıt gibi olan araçtan sağ çıktılar

    Alınan bilgiye göre M.T idaresindeki 34 DVR 383 plakalı hafriyat kamyonu, Gökpınar Mahallesi'nde bulunan Atatürk Bulvarı'nda kırmızı ışıkta bekleyen Abdurrahman Kaçmaz (36) yönetimindeki 07 AVS 740 plakalı otomobile arkadan çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle otomobil, trafik ışıklarında bekleyen başka bir hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada yaralanan sürücü Abdurrahman Kaçmaz ile eşi Fatma Kaçmaz araçta sıkıştı.

    Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilden önce Fatma Kaçmaz'ı çıkardı. Fatma Kaçmaz, sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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        Haberler Yaşam Dehşet veren kaza! Kağıt gibi olan araçtan sağ çıktılar
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