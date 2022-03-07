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    • Yaşam
    • 07.03.2022 10:33
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    • 07.03.2022 10:33
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    Rize'de öğrenci servisi tırla çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

    Son dakika haberleri... Rize'de sabah saatlerinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan öğrenci servisi CNG yüklü tıra çarptı. Feci olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi ise yaralandı.

    Öğrenci servisi tırla çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

    Rize'de öğrenci servisinin park halindeki sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) yüklü tıra çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi yaralandı. Kaza, merkeze bağlı Portakallık mahallesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Portakallık mahallesi istikametinden merkez istikametine doğru giden İsmail Bıyık yönetimindeki 53 DR 986 plakalı öğrenci servisi, Bıyık'ın henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki 34 TN 6301 plakalı CNG yüklü tıra çarptı.

    Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edilirken, kazada şoförün annesi olduğu öğrenilen Fatma Bıyık sağlık ekiplerinin bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada serviste bulunan 13 öğrenci yaralanırken, öğrenciler ildeki hastanelerde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Rize'de öğrenci servisi tırla çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
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