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    • Yaşam
    • 07.03.2022 09:58
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    • 07.03.2022 10:20
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    Piyasa değeri 500 bin dolar! Mersin'de 102 gram kaliforniyum ele geçirildi

    Mersin'de piyasa değeri 500 bin dolar (7 milyon lira) olan 102 gram kaliforniyum ele geçirildi! Kaliforniyum; petrol kuyularında nem ölçüm aygıtlarında, altın ve gümüş araştırmalarında kullanılıyor.

    DHA
    Piyasa değeri 500 bin dolar! Ele geçirildi

    İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kentte kimyasal madde kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

    Ekiplerin yaptığı araştırmada, yabancı uyruklu M.A.'nın elinde, petrol kuyularında nem ölçüm aygıtlarında, altın ve gümüş araştırmalarında kullanılan kaliforniyum bulunduğunu tespit etti. M.A.'nın kaliforniyumu 500 bin dolar karşılığında satmak için müşteri aradığı saptandı.

    OPERASYON DÜZENLENDİ
    Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma, AFAD İl Müdürlüğü KBRN personeli desteğinde operasyon düzenledi.
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        Haberler Yaşam Piyasa değeri 500 bin dolar! Mersin'de 102 gram kaliforniyum ele geçirildi
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