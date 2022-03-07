İSKİ açıkladı: İstanbul'un 5 ilçesinde 5 saatlik su kesinti! Hangi ilçelerde sular kesilecek?

Son dakika haberine göre İstanbul'un bazı ilçelerinde yarın 5 saatlik su kesintisi yaşanacak.
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, yarın saat 10.00 ile 15.00 arasında su verilmeyecek yerler şöyle:
"Kağıthane'de, Emniyetevler, Gültepe, Gürsel, Hamidiye, Harmantepe, Hürriyet, Mehmet Akif Ersoy, Merkez, Nurtepe, Ortabayır Seyrantepe, Sultan Selim, Şirintepe, Talatpaşa, Telsizler, Yahya Kemal, Yeşilce, Çağlayan ve Çeliktepe mahalleleri.
Eyüpsultan'da, Alibeyköy, Göktürk, Güzeltepe, Mimar Sinan ve Mithat Paşa mahalleleri.