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    • Yaşam
    • 07.03.2022 10:37
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    • 07.03.2022 13:39
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    İSKİ açıkladı: İstanbul'un 5 ilçesinde 5 saatlik su kesinti! Hangi ilçelerde sular kesilecek?

    Son dakika haberi... İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince (İSKİ) Kağıthane Terfi Merkezi'nde gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yarın Kağıthane, Eyüpsultan, Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'nin bazı mahallelerine 5 saat su verilemeyecek.

    takvim.com.tr
    İSKİ açıkladı! 5 ilçede sular kesilecek

    Son dakika haberine göre İstanbul'un bazı ilçelerinde yarın 5 saatlik su kesintisi yaşanacak.

    İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, yarın saat 10.00 ile 15.00 arasında su verilmeyecek yerler şöyle:

    "Kağıthane'de, Emniyetevler, Gültepe, Gürsel, Hamidiye, Harmantepe, Hürriyet, Mehmet Akif Ersoy, Merkez, Nurtepe, Ortabayır Seyrantepe, Sultan Selim, Şirintepe, Talatpaşa, Telsizler, Yahya Kemal, Yeşilce, Çağlayan ve Çeliktepe mahalleleri.

    Eyüpsultan'da, Alibeyköy, Göktürk, Güzeltepe, Mimar Sinan ve Mithat Paşa mahalleleri.

        Beyoğlu'nda, Bostan, Bülbül, Cihangir, Fetihtepe, Gümüşsuyu, Hacı Ahmet Halıcıoğlu, Hüseyinağa, Kaptanpaşa, Katip Mustafa Keçeci Piri, Kılıç Ali Paşa, Kocatepe, Kulaksız, Piri Paşa, Sütlüce, Çukur, Örnektepe ve Şehit Muhtar mahalleleri.

        Beşiktaş'ta, Muradiye ve Vişnezade Mahalleleri.

        Şişli'de, 19 Mayıs, Bozkurt, Cumhuriyet, Duatepe, Ergenekon, Feriköy, Fulya, Gülbahar, Halaskargazi, Halide Edip, Hürriyet, Kuştepe, Mecidiyeköy, Merkez, Meşrutiyet, Paşa, İnönü ve İzzetpaşa mahalleleri."

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        Haberler Yaşam İSKİ açıkladı: İstanbul'un 5 ilçesinde 5 saatlik su kesinti! Hangi ilçelerde sular kesilecek?
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