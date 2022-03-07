Muş'ta düştüğü nehirde kaybolan ve 13 gündür aranan Yağmur Özkan'dan acı haber geldi

Kızını arama çalışmalarını izleyen baba Necmettin Özkan, ekiplerin büyük bir fedakarlıkla çalıştığını ve acısını paylaştıklarını belirterek, "Allah onlardan razı olsun. Allah devletime zeval vermesin" dedi.

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