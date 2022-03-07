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    • Yaşam
    • 07.03.2022 17:59
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    • 07.03.2022 18:00
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    İstanbul Fatih'te 26 noktaya operasyon: 90 düzensiz göçmen yakalandı

    İstanbul'un Fatih ilçesinde düzenlenen operasyonda 2'si 18 yaşından küçük toplam 90 göçmen yakalandı. Operasyon yapılan adreslerdeki aramalarda, 1 ruhsatsız silah, 15 mermi ve 27 uyku tulumu ele geçirildi. İşte detaylar...

    Fatih’te 90 düzensiz göçmen yakalandı!

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te 26 evde göçmenlerin kaldığını tespit etti.

    Harekete geçen ekipler, 5 Mart Cumartesi günü Özel Harekât polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi.

    90 GÖÇMEN GÖZALTINA ALINDI
    Operasyonda, 2 çocuğun da aralarında olduğu 90 göçmen gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 27 uyku tulumu, 1 ruhsatsız tabanca, 15 mermi ele geçirildi.

    Yakalanan göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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    Haberler Yaşam İstanbul Fatih'te 26 noktaya operasyon: 90 düzensiz göçmen yakalandı
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