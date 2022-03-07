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    • Yaşam
    • 07.03.2022 18:48
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    • 07.03.2022 19:06
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    Zehir tacirlerine operasyon: Çay paketinden uyuşturucu çıktı

    Denizli'de zehir tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Uyuşturucu operasyonu yapan polis valizde çay paketi içine gizlenmiş şekilde 1.5 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Operasyonda yakalanan 2 kişi tutuklandı.

    Çaydan çıkana bakın!

    Denizli'de uyuşturucu operasyonu yapan polis valizde çay paketi içine gizlenmiş şekilde 1.5 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen cumartesi yabancı uyruklu 2 kişi tarafından otobüsle Denizli'ye uyuşturucu getirileceğini bilgisine ulaştı.

    Oto Santral Garajı'nda operasyon düzenleyen polis ekipleri, şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüsten inen yabancı uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı.

    ÇAYDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI
    Yanlarında taşıdıkları valizle yapılan aramada, çay poşeti içine gizlenmiş şekilde 1.5 kilogram uyuşturucu metamfetamin maddesi ele geçirdi.

    Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

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    Haberler Yaşam Zehir tacirlerine operasyon: Çay paketinden uyuşturucu çıktı
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