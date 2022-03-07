Bursa'da satırlı dehşet! Bir adım önde olsam belki de ölecektim

Ben de ona karşılık versem olayların daha çok büyüyeceğini düşündüm. O yüzden sağduyulu davrandım. Bir adım önde olsam belki de ölecektim. Böyle insanların sokakta satırlarla gezmesi hiç hoş değil. Şehrin göbeğinde belinde satır, cebinde bıçak, belinde silah var. Şehrin göbeğinde satır çekiyorsun ve elini kolunu sallayarak geziyorsun. Bunların biran önce yakalanıp cezasını çekmesini istiyorum'' dedi.



