Bursa'da satırlı dehşet! Bir adım önde olsam belki de ölecektim

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte otomobili ile seyreden İsmail D. (49), ışıkları kapalı şekilde seyreden motosikleti görünce sürücüsüne ''lambalarını yakar mısın?'' dedi.
Kendisini uyarılmasına sinirlenen motosiklet sürücüsü, İsmail D.'nin aracını park ederek indiği esnada yanına giderek sözlü tartışmaya başladı.
Tartışma şiddetlenince motosiklet sürücüsü belinde taşıdığı satırı çıkartıp İsmail D.'ye doğru saldırdı. Bu anlarda İsmail D. neye uğradığını şaşırırken şüpheli motosiklet sürücüsü, yanındaki arkadaşıyla birlikte motosiklete binerek hızlıca uzaklaştı.
Çevrede bulunan vatandaşlar şaşkın gözlerle olan biteni izlerken bu anlar bir marketin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.