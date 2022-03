Eşini 3 .çocuğuna hamileyken kaybeden Ayşe Düzenli yaşam mücadelesiyle herkesi hayran bıraktı

Trabzon'da babası henüz bir yaşındayken ölen Ayşe Düzenli (39), 2007'de eşi Ercan Düzenli'yi de 3'üncü çocuğuna hamileyken kaybetti. Üstelik oğlu Down sendromlu olarak dünyaya geldi. Kendi gibi, küçük yaşta yetim kalan 2 kızı ve Down sendromlu oğluyla babasından kalan evde hayat mücadelesi veren Ayşe Düzenli, çocuklarına hem annelik hem de babalık yapıyor. Yaşadığı acı dolu hayatını anlatan Düzenli, "3 çocuğumla tek başına mücadele veriyorum. Çocuklarım için hayatta kalmak zorundayım. Onlar eşimin bana emanetleri. Oğlumu haftada 3 kez rehabilitasyon merkezine götürüyorum. Benim yaşadığım hayatı yaşayan başkalar vardır mutlaka." diye konuştu. Çocuklarına sürekli her ne olursa olsun hayata kesinlikle küsmemeleri, sımsıkı sarılmalarını söylediğini anlattı.

