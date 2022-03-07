Denizli Tavas'ta makatına torpil yerleştirip patlatan adam tıp literatürüne girdi

Şimdiye kadar atıf gelen en çok yayınlarından biri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Zümrütbaş, "2014 yılında 35 yaşında şizofreni hasta getirilmişti. Aynı hasta daha önce de kendi penisini kesmiş ve tedavi edilip, gönderilmiş. Bu sefer de daha önce görmediğimiz şekilde kendisine zarar vermiş, makatına torpil yerleştirmiş, fitilini de ateşleyerek patlatmış.