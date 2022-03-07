Denizli Tavas'ta makatına torpil yerleştirip patlatan adam tıp literatürüne girdi

Tavas ilçesinde yaşayan şizofreni hastası Ramazan B., 2012 yılında kendi penisini kesmiş ardından da tedavi edildikten sonra ise taburcu edildi. Ramazan B., daha sonra babası Ahmet Basmacı'yı da evde kimsenin olmadığı sırada boğazını sıkarak öldürdü.
Serbest bırakılan Ramazan B., 2014 yılında ise makatına torpil yerleştirip, fitili ateşleyerek patlattı. Makatında büyük hasar oluşan ve organları zarar gören Ramazan B., Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde Üroloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ersin Zümrütbaş ve ekibi tarafından yapılan tedavinin ardından taburcu edildi. Basmacı, yapılan tedavisinin ardından yaklaşık 2 yıl sonra hayatını kaybetti.
"TIP LİTERATÜRÜNE DE GİRDİ"
Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ersin Zümrütbaş, böyle bir olayla tıp tarihinde ilk kez karşılaştıklarını, yaptıkları tedaviyi İngilizce makale olarak önemli bir yabancı dergide yayınlandığını söyledi.