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    • Yaşam
    • 07.03.2022 09:11
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    • 07.03.2022 09:11
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    Adana'da tabancayla vurulan kadın yaralandı

    Adana'da tabancayla ateş açılması sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Polis olayın ardından kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

    Adana’da dehşet! Kadın tabancayla vuruldu

    Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde bir kadının silahla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

    Olay yerine ulaşan polis ekipleri, yaptıkları araştırmada Nuriye B'nin (35) henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı Doğan Can E. tarafından tabancayla ateş açılması sonucu yaralandığını tespit etti.

    Ayağından yaralanan Nuriye B, Seyhan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

    Polis olayın ardından kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

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