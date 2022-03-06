Bursa'da yağışlı hava kazaya yol açtı! Ölü ve yaralılar var

Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bir çocuk babası Kadir Yaman burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Tedavi altına alınan 6 yaralının ise sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Olay yeri çalışmalarının tamamlanması ve araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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