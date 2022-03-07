İzmir’de kuyumcu, 7 milyon lira değerindeki altınlarla kaçtı

Eşini aradım. 'Mehmet'e güvendim, evladımı bile teslim ettim. Evimden yemek gönderdim. Biz çok mağdur olduk' dedim. Eşi 'Abla, Mehmet'i bulmaya çalışacağım' dedi ama meğer Mehmet yanındaymış ve arabasını satıyormuş o sırada. Altınlarımı da vermedi paramı da vermedi. Bir umut dükkanın önüne geldik. Telefonun başında Mehmet arar diye bekliyoruz.

Gülşen Gök isimli mağdur ise, "Perşembe günü 74 bin 900 lirayı hesabına yolladık. 90 gram bilezik alacaktım. 2 gün gecikince toptancıda bir sıkıntı olduğunu söyledi. Araya hafta sonu girince işlem pazartesiye sarktı. Salı günü gittiğimde bana 60 gram bilezik teslim etti. 30 gram bileziğim kalmıştı. 'Yanlış gelmiş, ertesi gün gel al' dedi. Sürekli telefonla konuşuyoruz. Aynı zamanda komşumuz. Bu adama güvendik. Dürüst biriydi." diye konuştu.