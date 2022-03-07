İzmir’de kuyumcu, 7 milyon lira değerindeki altınlarla kaçtı

Altın almak amacıyla kuyumcunun hesabına binlerce lira aktaran vatandaşlar ise, dükkana geldiklerinde kapalı kepenklerle karşılaştı. Dolandırıldıklarını düşünen mağdurlar, durumu polise bildirdi. Binlerce liralık birikimlerinin gittiğini belirten mağdurlar Mehmet E.'nin geri dönmesini beklemeye başladı.
"ONA GÜVENEREK GEÇEN HAFTA HESABINA 90 BİN LİRA PARA ATTIM"
90 bin lira dolandırıldığını söyleyen mağdur Hale Çakan, şu ifadeleri kullandı:
"Mehmet'i 3 yıldır tanıyorum. Oğlum yaz aylarında yanında çalışıyordu. Ona güvenerek geçen hafta hesabına 90 bin lira para attım. 16 adet ata altın almak istiyordum. Mehmet'e altınların hazır olup olmadığını sorduğumda henüz toparlayamadığını söylüyordu. İşten çıkıp birkaç kez altınlarımın hazır olup olmadığını sordum ama hazırlayamadığını söyledi. En sonunda altından vazgeçtiğimi söyleyip 90 bin lirayı geri vermesini istedim. Ertesi gün parayı vereceğini söyledi ama parayı göndermedi. Sonra 'Yarın para hesapta' dedi. Ertesi gün geldik ama Mehmet kaçmış. Hemen karakola başvurduk.