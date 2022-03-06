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    • Yaşam
    • 07.03.2022 01:46
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    • 07.03.2022 01:49
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    Diyarbakır'da zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi

    Son dakika Diyarbakır kaza haberleri... Diyarbakır-Şanlıurfa Kara Yolu Ceylanlar Kavşağı mevkisinde 5 araç birbirine girdi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti 5 kişi yaralandı.

    Feci kaza!

    Diyarbakır'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

    KAZA DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KARA YOLUNDA MEYDANA GELDİ
    Diyarbakır-Şanlıurfa Kara Yolu Ceylanlar Kavşağı mevkisinde Şanlıurfa istikametinden gelen kamyonet ile otomobil çarpıştı.

    Çarpışmanın etkisiyle refüjdeki aydınlatma direklerini ve korkulukları da deviren araçlar karşı şeride geçti.

    Karşı yönden gelen iki otomobil ve bir kamyonet de araçların çarpması ve devrilen direkler nedeniyle hasar gördü.

    Kazaya karışan 5 araçta bulunan ikisi ağır 6 yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Yaralılardan birinin kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

        Polis ve Karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

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