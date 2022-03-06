Hırsıza soğuk duş! Nöbetçi eczaneyi soymaya kalktı hayatının şokunu yaşadı

"TEKNİSYEN ARKADAŞIM ELİNDEN YARALANDI"

Dükkanın önünde saldırganı yere yatırdıktan sonra ilk olarak elindeki bıçağı almak istediklerini söyleyen Ç.K.E, "Ben saldırganı tutmaya çalışırken teknisyen arkadaşım da elinden bıçağı almaya çalıştı. Bu sırada saldırgan, teknisyen arkadaşımın elini ısırmış ayrıca arkadaşım elinden bıçakla yaralanmış. Neyse ki saldırganı etkisiz hale getirmeyi başardık." diye konuştu.

Ç.K.E, daha sonra şüpheliyi olay yerine gelen emniyet güçlerine teslim ettiklerini söyleyerek, "Sağlık çalışanları olarak nöbet tutmak zorundayız, insanların sağlığı için çalışıyoruz, kamu görevi yapıyoruz. Şüphelinin daha önce de birçok sabıkası olduğunu öğrendik, gerekli cezayı almasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.