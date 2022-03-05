Lüks otelin 7. katından düşerek hayatını kaybeden Ebru Cüzdan'ın eşinin ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Ortaköy'de önceki gece Gıda ve İnşaat firması sahibi olan Ebru Cüzdan (41), Ruby Otel'in 7. katından beton zemine düşerek hayatını kaybetti. Kadının otele birlikte geldiği eşi Özgür Aydoğan (42) gözaltına alındı. Yüzünde boğuşma sonucu tırnak izleri de olduğu belirlenen şüpheli Aydoğan, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. Eşiyle birlikte Almanya'da yaşadıkları ve iki çocukları bulunduğunu söyleyen Aydoğan, eşinin alkolün etkisiyle barda olay çıkardığını belirtti. Odalarına çıktıklarında eşinin biraz hava alacağını söyleyerek terasa çıktığını anlatan şüpheli, "Onu merak ettim. Terasa baktığımda göremedim. Daha sonra onun çatıya çıktığını fark ettim. Onu indirmeye çalıştım ancak başarılı olamadım, aşağı düştü" dedi.

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