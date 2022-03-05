Bir başarı hikayesi! Fitness eğitmeni Hilal 11 yıl önce beyin kanaması geçirerek 4 ay komada kaldı, ama o pes etmedi

Muğla Menteşe'de yaşayan beden eğitimi öğretmeni Hilal Pektezel, 2011'de çalıştığı spor salonunda bayıldı. Hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği saptandı. 4 ay yoğun bakımda kaldı. Mucize eseri uyandı. 5 kez ameliyat masasına yattı. Ancak sol tarafında kısmi felç vardı. Tüm olumsuzluklara rağmen yaşam savaşını hiç bırakmadı. Çalıştı çabaladı ve 11 yıl sonra yeniden ayağa kalktı. Sol ayağı üzerine basıp yürümeye başladı. Yaşadığı süreci şöyle anlattı: Günde 2 paket sigara ve 13 bardak kahve içiyordum. Şiddetli baş ağrısı nedeniyle bayıldım. Gözümü açtığımda kendimi hastanede buldum. Ameliyat üstüne ameliyat oldum. Ayaklarımın üstüne basamamak beni kahrediyordu. Moral bozukluğunu bir kenara bıraktım. Eskisi gibi yürümeyi hayal ettim. Yaşadığım durumun bana yakışmadığı düşündüm. Pes etmedim ve başardım.