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    Bir başarı hikayesi! Fitness eğitmeni Hilal 11 yıl önce beyin kanaması geçirerek 4 ay komada kaldı, ama o pes etmedi

    Muğla Menteşe'de yaşayan Fitness eğitmeni Hilal, 11 yıl önce beyin kanaması geçirip 4 ay komada kaldı. Ameliyat masasına yattı. Ancak o pes etmeyip yeniden ayağa kalktı.

    ’Hilal’ olsun

    Muğla Menteşe'de yaşayan beden eğitimi öğretmeni Hilal Pektezel, 2011'de çalıştığı spor salonunda bayıldı. Hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği saptandı. 4 ay yoğun bakımda kaldı. Mucize eseri uyandı. 5 kez ameliyat masasına yattı. Ancak sol tarafında kısmi felç vardı. Tüm olumsuzluklara rağmen yaşam savaşını hiç bırakmadı. Çalıştı çabaladı ve 11 yıl sonra yeniden ayağa kalktı. Sol ayağı üzerine basıp yürümeye başladı. Yaşadığı süreci şöyle anlattı: Günde 2 paket sigara ve 13 bardak kahve içiyordum. Şiddetli baş ağrısı nedeniyle bayıldım. Gözümü açtığımda kendimi hastanede buldum. Ameliyat üstüne ameliyat oldum. Ayaklarımın üstüne basamamak beni kahrediyordu. Moral bozukluğunu bir kenara bıraktım. Eskisi gibi yürümeyi hayal ettim. Yaşadığım durumun bana yakışmadığı düşündüm. Pes etmedim ve başardım.



    'YUH'TUBER
    İzmir Ödemiş'te sadece 5 kişinin yaşadığı Lübbey Köyü'nün nüfusu, pandemi sonrası 8'e çıktı. Eski evleri ve boş sokakları ile dikkat çeken köy, YouTuber'ların da uğrak yeri oldu. Gece saatlerinde gençlerin köye gelerek "paranormal" videolar çektiğini belirten köy sakini Mehmet Güler, "Köyümüzün turizme kazandırılmasını istiyoruz ancak burada çekilen videolarla köyümüz korkunç bir köymüş gibi gösteriliyor" dedi.



    HDP'Lİ KAYA'NIN OĞLU ESRARLA YAKALANDI
    HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammet Mücahid Saatçioğlu, Sabiha Gökçen Havaalanı'nda üzerinde uyuşturucu madde ile yakalandı. Saatçioğlu'nun, Ekrem İmamoğlu döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş'de işe başladığı öğrenildi.



        HOROZLANDI!
        Gaziantep'te Nizip'te A.S.D. (17), çok sevdiği horozunun babası tarafından satıldığını öğrenince büyük şok yaşadı. Evlerinin bulunduğu 5 katlı apartmanın çatısına çıktı. İntihar edeceğini söyledi. Uzun süre çatıdan inmesi için uğraşılan A.S.D., polislerin horozu getirdiklerini söylemesi üzerine ikna olup çatıdan aşağıya indi.



        ÖLÜM KORKUSU
        Coronavirüs, genç yaşlı ayırmadı. Türkiye'de ise en çok Genç ailesini yıktı. Rize'de yaşayan aileden Burak Genç, Muhammet Genç, Bünyamin Genç, İbrahim Genç, Ali Genç, Fatma Duman, Aysel Peçe, Ahmet Genç ve Şenay Genç Yalçınkaya hayatını kaybetti. Dün ailenin bir üyesi daha Covid-19'a yakalandı. Evde tedavisine devam edilen hasta, test sonucunun negatife dönmesi halinde aileden tespit edilen diğer riskli bireylerle genetik taramaya tabi tutulacak.



        KATİLİ ARAMA ELE VERDİ
        Almanya'da Hüseyin Uzunoğlan, eşi Elif Uzunoğlan'ı öldürüp cesedi parçalayıp gömdü. Katil, geldiği Gaziantep'te yakalanıp tutuklandı. Uzunoğlan'ın, cep telefonundan suçlu iadesi olmayan ülkeleri, çözülemeyen cinayetleri, hırdavat ürünleri satan yerleri araştırdığı ortaya çıktı. Kadının ailesi, "Aramaları görünce polisi aradık" dedi.
        Mehmet BONCUK



            SATIR KABUSU
            Adana'da Eren Torun, eşi Şeyma Torun'a sinirlendi. Satırı boğazına dayayıp tehdit ettikten sonra dövüp bıçakla yaraladı. Torun, "Benim yaşadığımı kimsenin yaşamasını istemiyorum. Satırı boğazıma dayadığında öleceğimi düşündüm" dedi.



            BİR TALİHLİYE 251 BİN LİRA
            10 bilen bir kişi, 251 bin lira kazandı. 9 bilenler 3 bin 760'ar lira, 8 bilenler 222'şer lira, 7 bilenler 43'er lira, 6 ve hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira ikramiye alacak.



            KOMŞULUK ÖLMEDİ
            Kharkov'da yaşayan Sinan Dolgan, ailesiyle İstanbul'a geldi. Ukraynalı komşularını da getirdi. "Ailem dört gün onlarda kaldı. Evlerine sığındık. Geride bırakamazdık. Şimdi sıra bizde" dedi.



                CİNAYETTEN YARGILAYIN
                Holding sahibi Paksoy kardeşler, İstanbul'da Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun şüpheli ölümünden beraat etti. Başsavcı, harekete geçti: Her türlü delil var. Cinayetten yargılanmaları gerekir.



                23 MİLYONLA ABD'YE KAÇTI
                Ankara'da elektrik dağıtım şirketini, kendi hukuk müşaviri Adnan A, dolandırdı. Avukatın 23 milyonla ABD'ye kaçtığı anlaşıldı.



                SERVETİN RESMİ
                Belçikalı ressam Rene Magritte'in 60 yıl önce yaptığı eser Londra'da açık artırmaya çıkarıldı. 80 milyon dolara satıldı.

                FİTRE 40 LİRA
                Diyanet'ten Ramazan öncesi açıklama: Bu yıl fitreler 40 liradan ödenecek.

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                Haberler Yaşam Bir başarı hikayesi! Fitness eğitmeni Hilal 11 yıl önce beyin kanaması geçirerek 4 ay komada kaldı, ama o pes etmedi
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