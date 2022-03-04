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    • Yaşam
    • 05.03.2022 00:17
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    • 05.03.2022 00:17
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    Van'ın Tuşba ve Edremit ilçelerinde 7 kilo 665 gram uyuşturucu ele geçirildi

    Van'ın Tuşba ve Edremit ilçelerinde düzenlenen operasyonda 7 kilo 665 gram uyuşturucu ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada 2 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

    Van’da uyuşturucu operasyonu!

    Van'ın Tuşba ve Edremit ilçelerinde düzenlenen operasyonda 7 kilo 665 gram uyuşturucu ele geçirildi.

    İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten "torbacı" olarak bilinen kişilere yönelik çalışmalar sürüyor.

    Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince iki ilçede bazı adreslere operasyon düzenlendi.

    DEDEKTÖR KÖPEK ZEYNA...
    Narkotik dedektör köpeği "Zeyna" ile yapılan aramalarda, 7 kilo 120 gram esrar, 376,72 gram afyon sakızı ile 0,97 gram sentetik uyuşturucu ve 29 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

    2 şüpheli gözaltına alındı.

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    Haberler Yaşam Van'ın Tuşba ve Edremit ilçelerinde 7 kilo 665 gram uyuşturucu ele geçirildi
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