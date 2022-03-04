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    • Yaşam
    • 04.03.2022 17:10
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    • 04.03.2022 17:10
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    Kredi kartı aidatı bahanesiyle dolandırıcılık yaptı! Cezayı yedi

    Samsun'da kredi kartı aidatlarını geri ödeme vaadiyle kandırdığı kişiyi dolandıran şahıs, mahkeme tarafından 3 yıl 5 ay 20 gün hapis ve 18 bin 320 lira da adli para cezasına çarptırıldı.

    Kredi kartı aidatı bahanesiyle dolandırıcılığa ceza

    Samsun'da bankanın verdiği kredi kartı aidatını geri ödeme vaadiyle kandırdığı kişinin hesabından para çekip kredi kullandırarak dolandıran bir kişi mahkemece 3 yıl 5 ay 20 gün hapis ve 18 bin 320 lira da adli para cezasına çarptırıldı.

    Samsun'da ikamet eden B.K. adlı kadını telefonla arayıp kendisinin bankadan aradığını söyleyen dolandırıcı 280 lira kredi kartı aidatını geri ödeyeceklerini söyleyip kandırıp banka ve kimlik bilgilerini aldı. Dolandırıcı daha sonra B.K.'nin hesabında bulunan 5 bin 396 lirayı çekti, 4 bin 651 lira da kredi kullandı.

    B.K.'nin polise şikayeti üzerine söz konusu dolandırıcılık olayını gerçekleştiren D.K. hakkında dava açıldı. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuksuz olarak yargılanan D.K. 'dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 5 ay 20 gün hapis, ayrıca 18 bin 320 lira adli para cezasına çarptırıldı.

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    Haberler Yaşam Kredi kartı aidatı bahanesiyle dolandırıcılık yaptı! Cezayı yedi
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