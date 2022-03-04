Ortaköy’de 40 yaşındaki kadının otelden "düşerek" öldüğü iddia edilmişti... Kamera görüntüleri ortaya çıktı

Beşiktaş Ortaköy'de dün saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda bir kadın, ünlü bir otelin 7'nci katından beton zemine düşerek ağır yaralanmıştı.
Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına almıştı. Hastanede müdahale edilen Ebru C. (40) hayatını kaybetmişti.
MEKAN ÇIKIŞI EŞİYLE TARTIŞTIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Olayla ilgili çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak, güvenlik kamera görüntülerini incelemişti. Yapılan inceleme sonucunda kadının otele birlikte geldiği eşi Özgür A. (35) gözaltına alınmıştı. Polis, çiftin geçtiğimiz 25 Şubat Cuma günü Almanya'nın Hamburg kentinden yurda giriş yaparak otele yerleştikleri belirlenmişti.