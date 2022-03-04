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    • Yaşam
    • 04.03.2022 07:56
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    • 04.03.2022 07:57
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    Gaziantep’te sır ölüm! Üst geçide asılı erkek cesedi bulundu

    Gaziantep’te bir parkın içerisindeki üst geçit korkuluklarına asılı halde bir erkek cesedi bulundu. Cesedin kimliğini belirleyen polis ekipleri sır ölüme ilişkin inceleme başlattı.

    İHA
    Kan donduran olay! Üst geçide asılı bulundu

    Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı 25 Aralık Mahallesi'ndeki Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'nde yaşandı.

    İddiaya göre parka yürüyüş yapmaya gelen vatandaşlar parkın ortasından geçen Alleben deresinin üstünde bulunan bir üst geçide asılı halde ceset buldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaptığı inceleme sonucunda şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından cesedin Halil İbrahim Can'a(32) ait olduğu tespit edildi. İtfaiye ekipleri korkuluklara iple asılı haldeki cesedi, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından asılı bulunduğu yerden çıkarttı.



        SIR ÖLÜM ARAŞTIRILIYOR
        32 yaşındaki Can'ın cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


        Sır ölümü aydınlatmak için çalışma başlatan Asayiş Şubesi ekipleri, Can'ın ölümünün intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor.

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