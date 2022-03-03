Beşiktaş'ta 7. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Olay, saat 01.15 sıralarında Ortaköy Yıldız Mahallesi Ortaköy Salhanesi Sokak üzerindeki ünlü bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, bir hafta önce Almanya'dan gelen Ebru Cızdan(40), Özgür Aydoğan (42) çifti otelde kalmaya başladı. Dün akşam bir gece kulübünde eğlenen çift, tartışarak otele geldi. Burada da tartışmaya devam etti.