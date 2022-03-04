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    • Yaşam
    • 04.03.2022 16:13
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    • 04.03.2022 16:19
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    İstanbul Sarıyer'de feci ölüm! 60 yaşındaki Emine Aygün 10. kattan düşerek hayatını kaybetti

    Sarıyer'de 10 katlı binanın 10’uncu katından düşen Emine Aygün (60), hayatını kaybetti. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekibi olayın meydana geldiği evde ve kadının düştüğü yolda inceleme yaparak delil topladı.

    Sarıyer’de feci ölüm! 10. kattan yere çakıldı

    Olay saat 11.00 sıralarında Ayazağa Mahallesi 122 Sokak'taki binada meydana geldi.

    10 katlı binanın 10. katında oturan Emine Aygün (60) evinin balkonundan düştü.

    Aygün'ü gören komşuları yardıma koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Aygün'ü Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Emine Aygün, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Olayın meydana geldiği sokakta esnaf olan Hüseyin Yılmaz, "Marketin kapısına çıktım, pat diye bir ses geldi. O sesle soluma baktım. Burada birisinin yattığını gördüm. Yanına gittim. Gözleri açıktı. Üstünü örttüm. Nabzına baktım, nabzı atıyordu.

    Ambulansı çağırdık. Çok temizlik yaptığını söylediler. Bir şeyi silkelerken dengesini kaybedip, düşmüş olabilir" dedi.

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    Haberler Yaşam İstanbul Sarıyer'de feci ölüm! 60 yaşındaki Emine Aygün 10. kattan düşerek hayatını kaybetti
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