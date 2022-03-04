Antalya'da kaza yaptığı otobüsle trafiğe çıktı

ÖN TARAFI PARAMPARÇA OTOBÜS GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

İçinde yolcunun bulunmadığı ve ön tarafı neredeyse hiç olmayan otobüsü, diğer sürücüler cep telefonuyla kaydetti. Görüntüler, sosyal medyada kısa sürede viral videolar arasına girdi. Cep telefonuyla konuşarak yoluna devam eden şoförün ise rahat tavırları pes dedirtti.