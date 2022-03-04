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    • Yaşam
    • 04.03.2022 16:09
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    • 04.03.2022 16:15
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    Kimse kazayı anlayamadı! Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü iki araca çarpıp yol kenarına devrildi

    Sivas'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü iki araca çarptıktan sonra yol kenarına devrildi, 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Kimsenin anlamadığı kaza

    Edinilen bilgilere göre, kaza, Taşlıdere mevkiinde meydana geldi. 34 DMA 003 plakalı Volkswagen marka otomobil virajı döndüğü sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halinde olan 60 EH 098 plakalı Hyundai marka otomobil ile 38 DU 334 plakalı Toyota marka otomobile çarptı.

    Otomobil daha sonra Hızlı Tren Hattı çalışmasının duvarı ile yol arasında bulunan boşluğa devrildi.

    Kazada 60 EH 097 plakalı otomobilde bulunan 2 kişi ile 34 DMA 003 plakalı otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

        Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        Haberler Yaşam Kimse kazayı anlayamadı! Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü iki araca çarpıp yol kenarına devrildi
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