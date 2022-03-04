Kimse kazayı anlayamadı! Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü iki araca çarpıp yol kenarına devrildi

Edinilen bilgilere göre, kaza, Taşlıdere mevkiinde meydana geldi. 34 DMA 003 plakalı Volkswagen marka otomobil virajı döndüğü sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halinde olan 60 EH 098 plakalı Hyundai marka otomobil ile 38 DU 334 plakalı Toyota marka otomobile çarptı.