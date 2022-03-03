İzmir'de otele fuhuş baskını! Otel sahibi ve resepsiyon görevlisi...

5 GÖZALTI
Fuhşa aracılık etmek, yer ve imkan sağlamak suçlamasıyla aralarında otel sahibi ve resepsiyon görevlisinin bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda, fuhşa zorlandığı belirlenen yabancı uyruklu 4 kadın ise kurtarıldı.
5 GÖZALTI
Fuhşa aracılık etmek, yer ve imkan sağlamak suçlamasıyla aralarında otel sahibi ve resepsiyon görevlisinin bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda, fuhşa zorlandığı belirlenen yabancı uyruklu 4 kadın ise kurtarıldı.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından yabancı uyruklu kadınlar, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.K.B, S.T. ve M.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 kişi serbest bırakıldı.