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    • Yaşam
    • 03.03.2022 21:38
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    • 03.03.2022 21:45
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    İzmir'de otele fuhuş baskını! Otel sahibi ve resepsiyon görevlisi...

    İzmir'in Bergama ilçesinde, bir otele fuhuş operasyonu düzenlendi. Fuhşa aracılık etmek, yer ve imkan sağlamak suçlamasıyla aralarında otel sahibi ve resepsiyon görevlisinin bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. İşte detaylar...

    DHA
    Otele fuhuş baskını!

    İzmir'de bir otele fuhuş baskını düzenlendi.

    Bergama Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir otelde fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler otele operasyon düzenledi.

    5 GÖZALTI
    Fuhşa aracılık etmek, yer ve imkan sağlamak suçlamasıyla aralarında otel sahibi ve resepsiyon görevlisinin bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

    Operasyonda, fuhşa zorlandığı belirlenen yabancı uyruklu 4 kadın ise kurtarıldı.

        3 KİŞİ TUTUKLANDI
        Sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından yabancı uyruklu kadınlar, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.K.B, S.T. ve M.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 kişi serbest bırakıldı.

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