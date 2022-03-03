Malatya'da ilkokul bahçesinde bıçaklı kavga! Yaralılar var

Malatya'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

İLKOKULUN BAHÇESİNDE BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi'ndeki bir ilkokulun bahçesinde henüz öğrenilemeyen nedenle iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.