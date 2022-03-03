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    • Yaşam
    • 03.03.2022 18:03
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    • 03.03.2022 18:23
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    Malatya'da ilkokul bahçesinde bıçaklı kavga! Yaralılar var

    Malataya'da iki grup arasında bir ilkokulun bahçesinde henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası bıçaklar çekildi. Olayda 2 kişi yaralandı.

    İlkokul bahçesinde bıçaklı kavga!

    Malatya'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

    İLKOKULUN BAHÇESİNDE BİRBİRLERİNE GİRDİLER
    Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi'ndeki bir ilkokulun bahçesinde henüz öğrenilemeyen nedenle iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

    Olayda F.C. ile K.B, vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Şüpheliler ve kavgaya karışanlar olay yerinden kaçtı.

    Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Polis ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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