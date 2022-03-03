E-5’te korkunç kaza! Hafriyat kamyonunun altında ezildi

E-5 Karayolu Kağıthane Darülaceze mevkisinde hafriyat kamyonunun sıkıştırdığı iddia edilen motosikleti kullanan Ahmet Han Artukoğlu kamyonun lastiği altında ezilerek feci şekilde can verdi. Arkasındaki Ramazan Çalman ise yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle karayolunda yoğunluk oluşurken, kamyon sürücü gözaltına alındı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında E-5 Karayolu Kağıthane Darülaceze mevkisi Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 34 LR 3690 plakalı hafriyat kamyonunun sürücüsü Necati Hanoğlu (52), karayolunda gittiği esnada sağ tarafından seyreden motosikletliyi sıkıştırdı. O esnada kamyon motosikletliyle çarparak devirmesi sonucu üstündeki iki kişi yere savruldu. Motosiklet kullanan Ahmet Han Artukoğlu kamyonun lastiğinin altında ezilerek olay yerinde feci şekilde can verdi. Ramazan Çalman ise hafif şekilde yaralandı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA, ÖLEN GENCİN KİMLİK TESPİTİ SÜRÜYOR
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yerde hareketsiz şekilde yatan gencin üzerinde yapılan tetkikler sonucunda ise hayatını kaybettiği belirlendi.