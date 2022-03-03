E-5’te korkunç kaza! Hafriyat kamyonunun altında ezildi





Kaza, saat 15.30 sıralarında E-5 Karayolu Kağıthane Darülaceze mevkisi Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 34 LR 3690 plakalı hafriyat kamyonunun sürücüsü Necati Hanoğlu (52), karayolunda gittiği esnada sağ tarafından seyreden motosikletliyi sıkıştırdı. O esnada kamyon motosikletliyle çarparak devirmesi sonucu üstündeki iki kişi yere savruldu. Motosiklet kullanan Ahmet Han Artukoğlu kamyonun lastiğinin altında ezilerek olay yerinde feci şekilde can verdi. Ramazan Çalman ise hafif şekilde yaralandı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.