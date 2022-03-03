Eşinin yaraladığı kadın: Mutfaktan aldığı satırı boynuma dayadı





EŞİNİN İFTİRA ATTIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Yüreğir Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Eren Torun'u sokakta yürürken yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Eren Torun, sağlık kontrolünden geçirilmek için Adana Adli Tıp Birimi'ne getirildiği sırada gazetecilere, "Tüm kadınlardan özür diliyorum. Bu olay bana oynanan bir oyundan ibaret. Ben kimseye zarar vermedim. Eşim bıçakla üzerime geldi. Kendisini ittiğim sırada eli kesildi. Bıçaklama olayı yalan. Üzerime atılan bir iftiradır" dedi. Adliyeye sevk edilen Torun, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)