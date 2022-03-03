Antalya'da hortum her şeyi yerle bir etti! Minare yıkıldı, ev hasar gördü, seraların çatıları uçtu





'ALLAH KUŞLARI KORUMUŞ'

Günün ağarmasıyla bölge halkı, evlerinde ve seralarda tadilat çalışmasına başladı. İsmail Nacak, "Dün gece bir anda hortum geldi. Her şeyi alıp, götürdü. Yapacak bir şey yok, Allah'tan geldi. Seraları hepsini götürdü. Cenab-ı Allah kuşları korumuş. Bu barakanın içerisinde güvercinler var, kader" dedi. Serası hasar gören Mustafa Nacak ise "Akşam 9-10 arasında çok şiddetli fırtına oldu. Seralarımızı, hortum aldı. Yol boyu gittiği yerde bir tane sera koymadı. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. En az 250 bin TL zararımız var" diye konuştu.