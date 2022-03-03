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    • Yaşam
    • 03.03.2022 09:51
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    • 03.03.2022 09:51
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    Bursa'da bir garip hırsızlık! Elinde demir makasıyla geldi

    Bursa'da demir makasıyla aydınlatma direklerine bağlı çöp kovalarını keserek çalmaya çalışan hırsız mahalleli tarafından görüntülendi. Hırsızın rahat tavırları dikkat çekti.

    Bursa’da bir garip hırsızlık! Elinde demir makasıyla geldi

    Bursa'da zincir ile aydınlatma direğine bağlı olan çöp kovalarını demir makasla çalmaya çalışan şüpheli, mahalle sakinleri tarafından cep telefon kamerasıyla görüntülendi.

    Olay, merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, mahalle sakinleri çalınmasını önlemek amacıyla zincir ile aydınlatma direğine bağladıkları çöp kovalarını şüpheli bir şahıs elindeki demir makasla zinciri keserek çalmaya çalıştı. Gürültüye uyanan mahalle sakinleri şüpheliyi cep telefonuyla görüntüledi.

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    Haberler Yaşam Bursa'da bir garip hırsızlık! Elinde demir makasıyla geldi
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