Mezarlık demirlerini çalan hırsızlara muhtardan tepki: “Diriye saygıları yok ki ölüye saygıları kalsın, yazık olsun”

İddiaya göre, gece yarısı Sarılar Mahallesi Mezarlığı'na gelen kimliği belirsiz kişi veya kişilerce mezarlığı çevreleyen 65 adet demir panel çit sökülerek çalındı. Mezarlığa ziyarete gelen vatandaşların durumu fark etmesi üzerine jandarmaya haber verildi. Olayla ilgili hırsızların yakalanması için jandarma tarafından çalışma başlatıldı.





"ZARARIN MADDİ BOYUTU BÜYÜK AMA MANEVİ YÖNÜ ÇOK ÜZÜCÜ"

Hırsızlara tepki gösteren Sarılar Mahallesi Muhtarı Fuat Döner, "Bunların diriye olmadığı gibi ölüye de saygısı kalmamış. Cidden çok üzüldük. Sağ olsunlar jandarma ekiplerimiz gerekli denetimlerini yapıyorlar ama yine de hırsızlar yapacağından geri kalmıyor. Maddi yönden zarar büyük olabilir ama manevi yönü bizi çok üzdü" diye konuştu.





"UTANÇ VERİCİ"

Mahalle sakinlerinden Zafer Özkan da, "Yazıklar olsun, yapılmaması gereken şeyler. Utanç verici bir durum. Nasıl bir vicdan var bunlarda anlamak mümkün değil" diye konuştu.

Öte yandan sosyal medyada paylaşımları gören vatandaşlar da, "Bu millet iyice şaşırdı. Hiç mi vicdan Allah korkusu yok" şeklinde yorum yaparak tepkisini ifade etti.