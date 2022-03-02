Milyonlarca yıl öncesine ait sanıldı! Gerçek ortaya çıktı! Adıyaman'daki kaya resimleri...





Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından kayalara resim çizildiğini ve eskitildiğini kaydederek, "Paleolitik görünümü verilerek yeni resimler yapılmış. Bu şahsın kim olduğu bilinmiyor. Burada çeşitli yaban hayvanları ve insan figürleri çizilmiş. Fakat bunlar yeni dönemde çizilmiş. Paleolitik dönemin canlandırmasını yapmaya çalışmış" diye konuştu.