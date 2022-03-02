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    • Yaşam
    • 02.03.2022 12:05
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    • 02.03.2022 12:05
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    Milyonlarca yıl öncesine ait sanıldı! Gerçek ortaya çıktı! Adıyaman'daki kaya resimleri...

    Adıyaman'da bulunan ve milyonlarca yıl öncesine ait olduğu sanılan kaya resimleriyle ilgili şok gerçek ortaya çıktı. Yapılan incelemede resimlerin yeni çizildiği tespit edildi.

    Milyonlarca yıl öncesine ait sanıldı! Gerçek ortaya çıktı

    Adıyaman'da Paleolitik döneme ait kaya resimleri ihbarıyla heyecanlanan yetkililer, yaptıkları inceleme sonucu resimlerin yeni çizildiğini belirledi. Adıyaman merkez Karadağ'da yabani ot toplarken resimleri fark eden Selim Yaman isimli vatandaş durumu Adıyaman Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan ve beraberindeki uzman belirtilen bölgeye hareket etti.

    Milyonlarca yıl öncesine dayanan Paleolitik döneme ait olduğu sanıldığı için heyecan uyandıran kaya resimlerinin bulunduğu bölgeye giden yetkililer ilk incelemelerinde resimlerin yeni çizildiğini fark etti. Kayaya çizilen resimlerin üzerinde eskitme yapıldığı ve milyonlarca yıl önce çizilmiş resimmiş gibi yansıtıldığı anlaşıldı.



    Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından kayalara resim çizildiğini ve eskitildiğini kaydederek, "Paleolitik görünümü verilerek yeni resimler yapılmış. Bu şahsın kim olduğu bilinmiyor. Burada çeşitli yaban hayvanları ve insan figürleri çizilmiş. Fakat bunlar yeni dönemde çizilmiş. Paleolitik dönemin canlandırmasını yapmaya çalışmış" diye konuştu.



        Resimleri fark eden Selim Yaman ise resimleri görünce yetkililere bilgi verdiğini, yetkililerin incelemesi sonucunda resimlerin yeni olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

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