Eşini öldüren Nuran Özdemir: Can havliyle yaptım

Maktul Ahmet Özdemir'in ablası ise beyanında, "Olayı görmedim. Sanık olaydan önce beni aradı, 'kardeşin eve gelecek ve çocuğu alacak' dedi. Sanığa kardeşim geldiğinde evin kapısını açmamasını söyledim. Kardeşim ölmeyi hak etmiyordu." ifadelerini kullandı.

Duruşmada beyanda bulunan maktulün diğer kardeşleri de sanığın cezalandırılmasını istedi.

MAKTUL İLE SANIĞIN KIZLARI TANIKLIK YAPTI

Maktul Ahmet Özdemir ile sanık Nuran Özdemir'in 15 yaşındaki kızları tanık olarak dinlendi.

Tanık T.Ö., "Olay günü babam geldi. Anneme küfrederek bağırıyordu. Annemin kapıyı açtığını görmedim. Evde kuzenim Elif abla ile kardeşim vardı. Yatak odasında olduğum için kapıyı görmedim. Benim odamın kapısına doğru, babam annemin boğazını sıkarak ilerledi. Babam hem anneme vuruyor hem de boğazını sıkıyordu. Mini buzdolabının oraya geldiler. Anneme baktım ve aralarına girdim. Annem 'gidin buradan' dedi bize, babama da 'git evden' diyordu. Babamda 'seni öldüreceğim' diyerek anneme küfrediyordu. Babamı ittirip, annemi salona götürdüm. Bıçaklama anını yemin ederim ki görmedim. Bir ara annem beni arkasına almıştı. Korkutmak için bıçağı salladı. Babam bıçaklanınca, annemle babama ilk yardım yaptık." şeklinde konuştu.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Olayın basına yansıyan haberlerde kadına şiddet olarak gösterildiğini söyleyen müştekiler avukatı, maktulün ailesinin ve kendisinin kadına şiddete karşı olduğunu ancak cinayetin kadına şiddet sebebiyle olmadığını belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı ise, sanığın çocuklarıyla huzurlu bir şekilde kalabilmek için hep sessiz kaldığını belirterek, tahliye talep etti.