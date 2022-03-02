Eşini öldüren Nuran Özdemir: Can havliyle yaptım

İstanbul Eyüpsultan'da, 22 Eylül 2021 günü boşanma aşamasındaki eşi Ahmet Özdemir'i dayak yediği esnada bıçaklayarak öldüren Nuran Özdemir'in 18 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.
İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Nuran Özdemir, tarafların avukatları ve Ahmet Özdemir'in annesi Sevgi Özdemir ile kardeşleri Senem Erol, Hülya Özmen ve Kadir Özdemir hazır bulundu.
Duruşmada savunma yapan Nuran Özdemir, "Komşular rahatsız olmasın diye kapıyı açtım, kapıdan girdiğinde bana saldırdı. Gerçekten öldürmek istemedim. Maktul arkamdaydı. Bıçağı omzumun üstünden arkaya doğru salladım. Yaralandığını sonradan kızım bağırınca öğrendim. Neden geldiğini bilmiyordum. Öldürmek amaçlı vurmadım. Arkam dönükken yüzünü görmeksizin maktulü bıçakladım. Ölmek istemeyen birinin can havliyle yaptım.
Yaralandığını öğrenince, gömleğini açtım, tampon yaptım. Sonrasında polisler geldi beni aldı, ambulans geldi. Bana 'seni öldüreceğim' diyerek küfretti. Olayı samimiyetle anlattım. Beni öldürecekti, gerçekten eminim. Çocuklarım çok yalnız kaldı. Tahliyemi talep ederim. Onu tasarlayarak öldürmedim. Olay aniden gelişti. Yatmaya hazırlanmıştım. Telefonlarımdan engellemiştim. 3 aydır görüşmüyordum. Zaten çocuklarımın babasıydı." dedi.