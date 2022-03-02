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    • Yaşam
    • 02.03.2022 11:15
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    • 02.03.2022 11:15
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    Eşini öldüren Nuran Özdemir: Can havliyle yaptım

    Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldüren kadın, hakim karşısına çıktı. Eşini öldürmek amacıyla bıçaklamadığını söyleyen sanık, “Ölmek istemeyen birinin can havliyle yaptım” dedi.

    Eşini öldüren kadın: Can havliyle yaptım

    İstanbul Eyüpsultan'da, 22 Eylül 2021 günü boşanma aşamasındaki eşi Ahmet Özdemir'i dayak yediği esnada bıçaklayarak öldüren Nuran Özdemir'in 18 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

    İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Nuran Özdemir, tarafların avukatları ve Ahmet Özdemir'in annesi Sevgi Özdemir ile kardeşleri Senem Erol, Hülya Özmen ve Kadir Özdemir hazır bulundu.

    Duruşmada savunma yapan Nuran Özdemir, "Komşular rahatsız olmasın diye kapıyı açtım, kapıdan girdiğinde bana saldırdı. Gerçekten öldürmek istemedim. Maktul arkamdaydı. Bıçağı omzumun üstünden arkaya doğru salladım. Yaralandığını sonradan kızım bağırınca öğrendim. Neden geldiğini bilmiyordum. Öldürmek amaçlı vurmadım. Arkam dönükken yüzünü görmeksizin maktulü bıçakladım. Ölmek istemeyen birinin can havliyle yaptım.

    Yaralandığını öğrenince, gömleğini açtım, tampon yaptım. Sonrasında polisler geldi beni aldı, ambulans geldi. Bana 'seni öldüreceğim' diyerek küfretti. Olayı samimiyetle anlattım. Beni öldürecekti, gerçekten eminim. Çocuklarım çok yalnız kaldı. Tahliyemi talep ederim. Onu tasarlayarak öldürmedim. Olay aniden gelişti. Yatmaya hazırlanmıştım. Telefonlarımdan engellemiştim. 3 aydır görüşmüyordum. Zaten çocuklarımın babasıydı." dedi.

        Sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyen Ahmet Özdemir'in annesi Sevgi Özdemir, "Olayı görmedim. Sonuna kadar şikayetçiyim. Ortada bir cinayet var. Davaya katılmak istiyorum. Olaylardan önce torunlara ben bakıyordum. Boşanma sürecine girince sanık çocuklarla başka yere taşındı. Çocukları bize göstermedi. Benim evim ile sanığın evi 10 adımdı. Neden kimse bana haber vermedi." diye konuştu.

        Maktul Ahmet Özdemir'in ablası ise beyanında, "Olayı görmedim. Sanık olaydan önce beni aradı, 'kardeşin eve gelecek ve çocuğu alacak' dedi. Sanığa kardeşim geldiğinde evin kapısını açmamasını söyledim. Kardeşim ölmeyi hak etmiyordu." ifadelerini kullandı.

        Duruşmada beyanda bulunan maktulün diğer kardeşleri de sanığın cezalandırılmasını istedi.

        MAKTUL İLE SANIĞIN KIZLARI TANIKLIK YAPTI

        Maktul Ahmet Özdemir ile sanık Nuran Özdemir'in 15 yaşındaki kızları tanık olarak dinlendi.

        Tanık T.Ö., "Olay günü babam geldi. Anneme küfrederek bağırıyordu. Annemin kapıyı açtığını görmedim. Evde kuzenim Elif abla ile kardeşim vardı. Yatak odasında olduğum için kapıyı görmedim. Benim odamın kapısına doğru, babam annemin boğazını sıkarak ilerledi. Babam hem anneme vuruyor hem de boğazını sıkıyordu. Mini buzdolabının oraya geldiler. Anneme baktım ve aralarına girdim. Annem 'gidin buradan' dedi bize, babama da 'git evden' diyordu. Babamda 'seni öldüreceğim' diyerek anneme küfrediyordu. Babamı ittirip, annemi salona götürdüm. Bıçaklama anını yemin ederim ki görmedim. Bir ara annem beni arkasına almıştı. Korkutmak için bıçağı salladı. Babam bıçaklanınca, annemle babama ilk yardım yaptık." şeklinde konuştu.

        TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

        Olayın basına yansıyan haberlerde kadına şiddet olarak gösterildiğini söyleyen müştekiler avukatı, maktulün ailesinin ve kendisinin kadına şiddete karşı olduğunu ancak cinayetin kadına şiddet sebebiyle olmadığını belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

        Sanık avukatı ise, sanığın çocuklarıyla huzurlu bir şekilde kalabilmek için hep sessiz kaldığını belirterek, tahliye talep etti.
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