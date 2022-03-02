Denizli'de boşandığı eşi Fatma Çetin'i boğarak öldüren Ebubekir Karakurt cesedini ormana gömdü! İhbar üzerine yakalandı itiraf etti

İddiaya göre, dün öğle saatlerinde eve gelen Mehmet Çetin, eşi Fatma Çetin'i bulamayınca ve evin dağınık olmasından şüphelenerek polise kayıp başvurusunda bulundu. Çetin'in bulunması için harekete geçen polis ekiplerinin Mehmet Çetin ile yaptıkları görüşmede, Fatma Çetin'in 4 yıl önce Ebubekir Karakurt'tan boşandığı öğrenildi.

Mehmet Çetin'in görüşmede, Ebubekir Karakurt'un Fatma Çetin'i sürekli telefonla aradığını ve tartıştıklarını söylediği ifade edildi.