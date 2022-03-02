9 üyesini koronavirüsten kaybeden Genç ailesinin genetik araştırmasında şok olay! 14 kişi daha riskli çıktı

Rize'nin Güneysu ilçesinde, koronavirüs nedeniyle 9 ferdini kaybeden Genç ailesinin çağrıları üzerine devreye giren Sağlık Bakanlığı'nın sürdürdüğü genetik araştırmada, aileden 14 kişinin 'riskli' olduğu belirlendi. Takibe alınan kişilerden numunelerin laboratuvarda incelenmesiyle yapılacak genetik analiz sonucu koronavirüs ölümlerine yol açan etkenler araştırılacak.
3 kardeşini, 2 baldızını, 2 yeğenini, kayınbiraderini ve kayınbiraderinin oğlunu kaybeden Ali Genç (63), "Numuneler alındı, 'İşlemler 2 ay sürer' dediler, sonucu merakla bekliyoruz. Sonuca göre biz de rahat ederiz. Hastaneye düştük mü, orada ölümü bekliyoruz. Şimdi belki de sebebinin ne olduğunu anlayacağız" dedi.
İstanbul'da yaşayan Muhammet Genç ve oğlu Burak Genç, rahatsızlanınca yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Burada baba ve oğlunun yapılan Covid-19 testleri pozitif çıktı. Tedaviye alındıktan sonra 6 Kasım 2020'de önce Burak, 1 hafta sonra da babası Muhammet Genç hayatını kaybetti. Aileden Bünyamin Genç (41) 1 Aralık'ta, İbrahim Genç (53) 4 Aralık'ta, Ali Genç (58) ise 11 Aralık'ta yaşamını yitirdi.