9 üyesini koronavirüsten kaybeden Genç ailesinin genetik araştırmasında şok olay! 14 kişi daha riskli çıktı





'SONUCU MERAKLA BEKLİYORUZ'

Bekledikleri gen araştırma sürecinin başladığını söyleyen, 3 kardeşini, 2 baldızını, 2 yeğenini, kayınbiraderini ve kayınbiraderinin oğlunu kaybeden Ali Genç, "Ne yazık ki ailemizde ölümler arttıkça biz de genlerimizin araştırılması talebinde bulunduk. Sağlık Bakanlığı talebimizi dikkate alarak çalışma başlattı. Ailemizde riskli 14 kişinin tespiti yapıldı. Hastaneye gelerek kan numunelerimizi verdik. Numuneler alındı, 'İşlemler 2 ay sürer' dediler, biz de sonucu merakla bekliyoruz. Çıkan sonuca göre biz de rahat ederiz. Hastaneye düştük mü, orada ölümü bekliyoruz. Şimdi belki de sebebinin ne olduğunu anlayacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.