11 yaşındayken ''Bu ne güzel bir bina'' diyerek içine girdiği TEGV binasında 17 yıl sonra yönetim kurulu üyesi oldu

Elif Dilmen'in henüz 11 yaşındayken Eskişehir'deki ilkokulunun hemen çaprazında bulunan rengarenk bir bina dikkatini çok çekiyordu. Okuluna gelip giderken her seferinde ''Bu ne güzel bir bina'' deyip iç geçiriyordu. Dışı bu kadar güzel bir binanın içinde kimbilir neler vardı. Merakına yenilip o binanın kapısını çalmaya karar verdi. Birgün okul çıkışı tek başına o binaya girdi. Kapıda güvenlik görevlisi vardı. Bu ona daha güven verdi. İçeride onlarca çocuk kitap okuyor, oyun oynuyor, deneyler yapıyordu. O bina Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın (TEGV) Eskişehir Ali Numan Kıraç Eğitim Parkı'ydı. 2003'te TEGV çocuklarından biri olan Dilmen 17 yıl sonra TEGV'de yönetim kurulu üyesi oldu. Dilmen "TEGV çocuğu" olup yönetim kuruluna giren ilk kişi ve vakfın tarihindeki en genç üye. Ceyda KARAASLAN