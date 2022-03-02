11 yaşındayken ''Bu ne güzel bir bina'' diyerek içine girdiği TEGV binasında 17 yıl sonra yönetim kurulu üyesi oldu

Elif Dilmen'in henüz 11 yaşındayken Eskişehir'deki ilkokulunun hemen çaprazında bulunan rengarenk bir bina dikkatini çok çekiyordu. Okuluna gelip giderken her seferinde ''Bu ne güzel bir bina'' deyip iç geçiriyordu. Dışı bu kadar güzel bir binanın içinde kimbilir neler vardı. Merakına yenilip o binanın kapısını çalmaya karar verdi. Birgün okul çıkışı tek başına o binaya girdi. Kapıda güvenlik görevlisi vardı. Bu ona daha güven verdi. İçeride onlarca çocuk kitap okuyor, oyun oynuyor, deneyler yapıyordu. O bina Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın (TEGV) Eskişehir Ali Numan Kıraç Eğitim Parkı'ydı. 2003'te TEGV çocuklarından biri olan Dilmen 17 yıl sonra TEGV'de yönetim kurulu üyesi oldu. Dilmen "TEGV çocuğu" olup yönetim kuruluna giren ilk kişi ve vakfın tarihindeki en genç üye. Ceyda KARAASLAN
BUĞLEM'DEN MÜJDE
AORT koarktasyonu sebebiyle 6 günlükken ambulans uçakla Konya'ya sevk edilen Buğlem Gündağ'dan müjde. Konya Şehir Hastanesi Çocuk Kalp Merkezi'nde başarılı bir operasyon geçirdi. Klinik Sorumlusu Operatör Doktor Murat Şimşek, "32 haftalık doğan Gündağ bebeği geçtiğimiz günlerde ameliyat ettik. Şu anda durumu stabil. Süreci takip edeceğiz" dedi. Aile de küçük bebeğe Buğlem ismini koydu. Tolga YANIK
SON DERECE ACI!
Kırklareli Lüleburgaz'da 2 çocukları okulda olan Mehmet Ö. (56) ile Fatma Ö. (37) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Sinirlenen koca, eline geçirdiği bıçakla saldırdığı eşini 10 yerinden bıçakladıktan sonra kaçtı. Ağır yaralanan Fatma Ö, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı. Polis, fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmet Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.