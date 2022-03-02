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    11 yaşındayken ''Bu ne güzel bir bina'' diyerek içine girdiği TEGV binasında 17 yıl sonra yönetim kurulu üyesi oldu

    Elif Dilmen'in henüz 11 yaşındayken okuluna gelip giderken her seferinde ''Bu ne güzel bir bina'' dediği (TEGV) Eskişehir Ali Numan Kıraç Eğitim Parkı hayatını değiştirdi. Dilmen 17 yıl sonra TEGV'de yönetim kurulu üyesi oldu. İşte sizler için derlediğimiz 2 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Minik sıradan zirveye

    Elif Dilmen'in henüz 11 yaşındayken Eskişehir'deki ilkokulunun hemen çaprazında bulunan rengarenk bir bina dikkatini çok çekiyordu. Okuluna gelip giderken her seferinde ''Bu ne güzel bir bina'' deyip iç geçiriyordu. Dışı bu kadar güzel bir binanın içinde kimbilir neler vardı. Merakına yenilip o binanın kapısını çalmaya karar verdi. Birgün okul çıkışı tek başına o binaya girdi. Kapıda güvenlik görevlisi vardı. Bu ona daha güven verdi. İçeride onlarca çocuk kitap okuyor, oyun oynuyor, deneyler yapıyordu. O bina Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın (TEGV) Eskişehir Ali Numan Kıraç Eğitim Parkı'ydı. 2003'te TEGV çocuklarından biri olan Dilmen 17 yıl sonra TEGV'de yönetim kurulu üyesi oldu. Dilmen "TEGV çocuğu" olup yönetim kuruluna giren ilk kişi ve vakfın tarihindeki en genç üye. Ceyda KARAASLAN



    BUĞLEM'DEN MÜJDE
    AORT koarktasyonu sebebiyle 6 günlükken ambulans uçakla Konya'ya sevk edilen Buğlem Gündağ'dan müjde. Konya Şehir Hastanesi Çocuk Kalp Merkezi'nde başarılı bir operasyon geçirdi. Klinik Sorumlusu Operatör Doktor Murat Şimşek, "32 haftalık doğan Gündağ bebeği geçtiğimiz günlerde ameliyat ettik. Şu anda durumu stabil. Süreci takip edeceğiz" dedi. Aile de küçük bebeğe Buğlem ismini koydu. Tolga YANIK



    SON DERECE ACI!
    Kırklareli Lüleburgaz'da 2 çocukları okulda olan Mehmet Ö. (56) ile Fatma Ö. (37) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Sinirlenen koca, eline geçirdiği bıçakla saldırdığı eşini 10 yerinden bıçakladıktan sonra kaçtı. Ağır yaralanan Fatma Ö, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı. Polis, fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmet Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.



        CANAVAR KAÇTI
        Isparta'da Şehmuz G. (18), birlikte yaşadığı 6 aylık hamile Raziye Karabuğa'yı (24) pompalı tüfekle yüzünden ve göğsünden vurdu. Ardından otomobille getirdiği hastane girişinde bırakıp kaçtı. Karabuğa ile bebeği kurtarılamadı. Polis, G.'nin yakalanması için operasyon başlatı.


        18 MİLYON DEVRETTİ
        6 bilen çıkmayınca 18 milyon 523 bin 861 lira devretti. 5 bilenler 73 bin 324'er, 4 bilenler 684'er, 3 bilenler 35'er, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.

        TACİZDEN DOĞAN CİNAYET
        Kars'ta liseli A.E 3 yıl boyunca evli Birdal Doğan'ın tacizine uğradı. Babasının silahını aldı. Çeşme başında kurşun yağdırdı.

        BÜYÜK VURGUN
        İstanbul Laleli'de esnaflık yapan 4 kişi kendisini piyasada tanınmış bir döviz bürosu sahibinin yeğeni gibi tanıtıp yüksek kâr vaadi veren kişiye yaklaşık 30 milyon lira kaptırdı. Polis, soruşturmayı genişletti.

        59 BİN 885 YENİ VAKA
        Türkiye'de dün 403 bin 117 kişiye Covid-19 testi yapıldı. 59 bin 885 kişinin testi pozitif çıktı. 203 kişi hayatını kaybetti. 71 bin 545 kişi ise iyileşti.

        ENKAZDAN 2 İŞÇİ ÇIKTI
        Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Döngelli köyünce acı bir olay yaşandı. Geçtiğimiz hafta yıkılmasına karar verilen 3 katlı binanın pencere ve kapıları söküldüğü sırada, korkunç bir gürültü yaşandı. Ardından da ana duvar işçilerin üzerine devrildi. Bayram Karayel ve Tolga Bektaş saatler sonra enkazın altında çıkartıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan işçiler, ambulanslarla Düzce Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar işçilerin tedavi altına alındığını açıklarken jandarma da yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Haberler Yaşam 11 yaşındayken ''Bu ne güzel bir bina'' diyerek içine girdiği TEGV binasında 17 yıl sonra yönetim kurulu üyesi oldu
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