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    • Yaşam
    • 01.03.2022 08:50
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    • 01.03.2022 09:08
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    Polis aracı refüjdeki ağaca çarptı! 2 polis yaralı

    Son dakika haberi... İzmir'in Konak ilçesinde sabah saatlerinde kontrolden çıkan bir polis aracı refüjdeki ağaca çarptı. Kaza sonucu araçta bulunan 2 polis yaralanırken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

    Polis aracı refüjdeki ağaca çarptı! 2 polis yaralı

    İzmir'in Konak ilçesinde kontrolden çıkan polis otosu refüjdeki ağaca çarptı. Kazada araçtaki 2 polis memuru yaralandı. Kaza, saat 06.00 sıralarında Oğuzlar Mahallesi, Gaziler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yenişehir Mahallesi'nden Basmane'ye giden polis memuru A.F.İ. idaresindeki polis otosu, kontrolden çıkınca refüjdeki ağaca çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan kadın polis memuru H.K. ile sürücü A.F.İ. meslektaşları tarafından araçtan çıkartıldı. H.K. başka bir polis otosu ile A.F.İ. de ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan 2 polisin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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    Haberler Yaşam Polis aracı refüjdeki ağaca çarptı! 2 polis yaralı
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