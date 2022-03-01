Sivas Şarkışla'da boşandığı eşini sokak ortasında bıçaklayan adam bir gün önceki sosyal medya paylaşımı: Öleceksin

Olay, geçen yıl 8 Aralık günü saat 17.00 sıralarında, Cumhuriyet Caddesi'nde Şarkışla İlçe Jandarma Komutanlığı binası önünde meydana geldi. İstanbul'da yaşayan Necmettin Gündüz, ilçe merkezinde, 1 yıl önce boşandığı eşi Müzeyyen Baykal ile karşılaştı. Gündüz, iddiaya göre, eski eşine bıçakla saldırdı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılan Baykal, yardım isterken, Gündüz ise elindeki bıçakla tehdit ettiği çevredekilerin yaklaşmasını engelledi. Bu sırada durumu fark eden Sarkışla İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli askerler, saldırganı etkisiz hale getirip, ağır yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı.
Şüpheli, daha sonra polis ekiplerine teslim edildi. Olay anı da çevredeki iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Necmettin Gündüz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi. Müzeyyen Baykal ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.