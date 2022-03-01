Sivas Şarkışla'da boşandığı eşini sokak ortasında bıçaklayan adam bir gün önceki sosyal medya paylaşımı: Öleceksin

Gündüz'ün yanına yaklaşmak isteyenleri bıçakla uzaklaştırdığını ardından da Baykal'ı bıçakladığı kaydedildi. İddianamede, Gündüz'ün her ne kadar eski eşinin kendisini aldattığı kişiyle görüşmesi nedeniyle bu süreçte yaşadığı psikolojik çöküntüyle anlık öfke sonucu yaralama kastı olmadan böyle bir şey yaptığını ifadesinde söylese de müştekiyi öldürme kararı verdiği, tehdit söylemlerini kullandığı, olay sabahı ve öncesinde aldığı kararla belirli plan dahilinde, ruhi sükunet içinde eylemlerini işlediğinin altı çizildi.