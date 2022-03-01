İzmir'de seyir halindeki otomobil patlama sonrası alev aldı

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobilde seyir sırasında patlama meydana geldi.

Patlama sonrası otomobil alev aldı. Sürücü otomobilini durdururken, olayı görenler yardıma koştu. Sürücüler alevleri söndürürken, sürücü hafif yaralandı, araçta hasar oluştu.

Patlama anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin arka kısmında bir anda patlama meydana geliyor ve araçta yangın çıkıyor. Bu sırada sürücü ani manevra yaparak, otomobilini durduruyor. Çevredekilerin yardım için olay yerine koştuğu anlar da görüntülerde yer alıyor.