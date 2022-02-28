Küçükçekmece'de gece yarısı silahlar çekildi! 1'i ağır 6 yaralı

"ABİLERİNİ VURMUŞLAR"

Silah seslerini duyan bir kişi de "Berbere sıkmışlar tam olarak biz de bilmiyoruz. Saldırı erkek kuaförüne oldu. Aralarında hasımlık var. Abilerini vurmuşlar. Tam olarak biz de hepsini bilmiyoruz" dedi.